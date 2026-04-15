Довгі 13 місяців рідні жили в очікуванні та надії. На жаль, стало відомо: Олег Грищенко загинув у березні 2025-го. Останній свій бій захисник прийняв на Донеччині. Вічна пам’ять і слава українському Воїну!

«У дні Христового воскресіння надійшла сумна звістка в Залозецьку громаду.

На жаль, найгірші побоювання справдилися. Після довгих 13 місяців очікування та надії ми отримали офіційне підтвердження, що у бою за волю України загинув наш земляк, мужній воїн ГРИЩЕНКО Олег Васильович (Хрупало Юрій Васильович) 11.04.1980 р. н., житель села Гаї за Рудою.

Останній бій, який забрав життя Героя, відбувся 9 березня 2025 року в районі населеного пункту Привільне Донецької області.

Він до останнього подиху залишався вірним присязі та своєму народові. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Героя. Поділяємо Ваш біль та схиляємо голови у глибокій скорботі.

Вічна пам’ять і слава Герою!

Про зустріч кортежу з тілом Героя повідомимо згодом!», – написав селищний голова Андрій Нога.