Роману Шемлію з Бережан було лише 33 роки. Війна забрала життя молодого захисника. У смутку залишились дружина, мама, ростимуть без тата двоє синів. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

Обірвалося життя військовослужбовця, жителя м. Бережани ШЕМЛІЯ Романа. Роман ШЕМЛІЙ народився 21 березня 1992 року в м. Бережани. Навчався в початковій школі с. Рай та Бережанській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3.

Після школи навчався в Поморянському ліцеї за спеціальностями «водій вантажного транспорту» та «газоелектрозварювальник». Працював за фахом в Україні та за кордоном. 27 грудня 2024 р. був мобілізований до лав ЗСУ.

Солдат Шемлій Роман Вікторович (21.04.1992 р. – 14.02.2026 р.), помер під час проходження військової служби. У смутку та горі залишились два сини, дружина, мати.

Чин похорону Романа розпочнеться в четвер, завтра, 19 березня о 11:00 год. на родинному обійсті (с. Рай, вул. Довга 6). Прощання з Романом відбудеться приблизно о 12:00 в Церкві Покрови Пресвятої Богородиці с. Рай. Щирі співчуття родині, друзям та близьким!» – повідомили у Бережанській міській раді.