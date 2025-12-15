У жителя Вишнівецької громади поліцейські вилучили наркотичну речовину. Про це інформує поліція Тернопільщини.

Чоловік за місцем проживання зберігав наркотичну речовину рослинного походження. Як встановила експертиза, це була конопля.

“У ході оперативних заходів співробітники карного розшуку відділення поліції №1 міста Ланівці отримали інформацію про те, що житель місцевої громади може зберігати наркотичні речовини. Під час санкціонованого обшуку у 41-річного фігуранта було вилучено речовину рослинного походження. Чоловік стверджував, що це чай, проте експертиза довела, що на зберіганні була конопля”, — розповіли в поліції.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до частини 2 статті 309 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри.

