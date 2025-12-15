До поліції Тернопільщини надійшла заява про черговий випадок шахрайства. Місцевий житель повідомив, що став жертвою обману під час купівлі електрообладнання через інтернет.

Про це інформує поліція Тернопільщини.

За словами потерпілого, невідома особа, яка представилася як приватний підприємець, що був зареєстрований в одному з обласних центрів України, вийшла на зв’язок через месенджер.

Під приводом продажу інвертора та акумуляторної батареї до нього, оголошення про які було розміщене на сайті маркетплейсу, зловмисник шляхом обману заволодів коштами підприємства.

“Заявник перерахував на банківський рахунок 66 400 гривень, однак обіцяний товар так і не отримав”, — розповіли в поліції.

За даним фактом правоохоронці внесли відомості до відповідних обліків та розпочали перевірку.

Поліцейські встановлюють особу зловмисника та обставини вчинення правопорушення.

Поліція закликає громадян бути обачними під час купівлі товарів в інтернеті:

не перераховуйте кошти наперед незнайомим особам;

користуйтеся сервісами безпечної оплати;

перевіряйте продавців та їхню історію;

у разі сумнівів – відмовляйтеся від угоди.

Якщо ви стали жертвою шахрайства – негайно звертайтеся до поліції за номером 102 або подавайте заяву до найближчого підрозділу.

