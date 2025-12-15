Дерева зрізатимуть 15 грудня у парку Сопільче.

У міській раді кажуть — берези аварійні.

“Згідно з висновками комісійного обстеження, зрізанню підлягають дерева, що мають ознаки сухостою та становлять небезпеку для відвідувачів. Зокрема, буде видалено дві берези”, — повідомили у міській раді.

Нагадаємо, у Тернополі під час реконструкції доріжок вирубали дерева з обох боків вулиці, що веде від обладміністрації до Театрального майдану. У міській раді пояснили, що всі дерева були аварійними і навесні висадять інші.

