Подія сталася 12 грудня. Близько 10:00 у чергову частину Теребовлянського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що водій автомобіля травмував працівника патрульної поліції.

Про це інформує патрульна поліція Тернопільської області.

За попередньою інформацією, на автодорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече наряд УПП м. Тернопіль за порушення правил дорожнього руху зупинив кермувальника автомобіля Volkswagen Jetta.

“Коли до транспортного засобу підійшов поліцейський, водій раптово розпочав рух та травмував його. Проте втекти 24-річному жителю Чортківського району не вдалося”, — розповіли в поліції.

Вирішується питання про відкриття провадження відповідно до статті 286 Кримінального кодексу України.

