Посадовець, використовуючи службове становище, організував видобуток супіску на території родовища без спеціального дозволу. За скоєне йому загрожує до шести років позбавлення волі.



Протиправну діяльність викрили співробітники Чортківського районного управління поліції спільно оперативниками Управління стратегічних розслідувань у Тернопільській області ДСР Національної поліції України під процесуальним керівництвом Чортківської окружної прокуратури.



У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2023–2025 років директор заводу організував незаконний видобуток супіску на території родовища поблизу села Скородинці Чортківського району. Видобуток здійснювався за межами ділянки, на яку товариство мало спеціальний дозвіл.



Незаконно було видобуто 14 863 кубометрів супіску, з якого виготовляли цеглу, яку в подальшому продавали. Завдані збитки довкіллю становлять 52,9 млн грн.



Слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 240 (незаконне видобування корисних копалин місцевого значення у великих розмірах, вчинене з використанням службового становища) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років.



Триває досудове розслідування.





