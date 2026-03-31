Знову втрата у нашому краї. На Харківщині прийняв свійо станній бій Іван Климович. Вічна слава і пам’ять українському Воїну!

«У небі з’явилася ще одна зірка, що світить нам відвагою і нескореністю. Наш земляк Климович Іван Орестович загинув у Харківській області під час виконання бойового завдання. Він до останнього боровся вірний військовій присязі на вірність Українському народу.

Щиро співчуваємо рідним, друзям, побратимам захисника.

Вічна слава і пам’ять Герою!», – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.