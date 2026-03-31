З 1 квітня буде збільшено кількість рейсів до міських кладовищ, а саме:

автобус маршруту № 32, що курсує на кладовище поблизу с.Довжанка, від зупинки «вул. Львівська» відправлятиметься щодня о 09:40, 10:40, 11:40, 12:40, 14:40, 15:40, 16:40, 17:40 год.

Автобус маршруту №40 «Центр» – міське кладовище (с.Підгороднє)» від зупинки «Кооперативний коледж» відправлятиметься щодня о 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 год.

З розкладами руху вказаних маршрутів можна ознайомитись на сайті міської ради.