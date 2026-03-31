У межах роботи Академічної школи економіки та управління відбувся динамічний захід – економічний квест «Код успіху», присвячений 60-річчю ЗУНУ.

Повітряна тривога не стала на заваді – студенти перейшли в укриття, де розпочали формування команд – жеребкування, кольорові стрічки, перші емоції та знайомства. А після відбою – повернулися до квесту та впевнено завершили його за запланованим сценарієм. Це ще раз доводить: справжній «код успіху» – у згуртованості, відповідальності та вмінні діяти в будь-яких умовах.

Учасники швидко об’єдналися в команди, обрали капітанів і жеребкуванням отримали назви команд: «Лідери», «HR успіху», «Сови», «Економічний драйв», «Мисливці за талантами» та «Академіки». І вже за мить – старт!

Команди вирушили за маршрутами, долаючи станції, які вимагали не лише знань, а й креативності, швидкості та командної взаємодії: хронологія розвитку університету, пазли факультетів та інститутів, креативне TikTok-завдання, візія університету майбутнього, активна естафета, інтелектуальні виклики в бібліотеці. На кожному етапі – оцінювання, штампи, азарт і бажання бути кращими!

Після насиченого квесту – тепле спілкування за кавою та чаєм, обмін враженнями і, звісно ж, довгоочікуване нагородження: І місце – команда «Лідери», ІІ місце – «HR успіху», ІІІ місце – «Сови».

«Щиро дякуємо всім учасникам за активність, енергію та жагу до знань. Окрема подяка педагогам за підтримку учнів та співпрацю: Наталії Шендирук, Сергію Антонюку, Аліні Сухоруковій, Ользі Приведі, Віті Кузь, Ользі Романишин. Щира вдячність команді «менеджерів» – за організаторський талант, лідерство, креативність та злагоджену роботу під час підготовки й проведення квесту, – зазначили в університеті.

Квест провела тренер з управління персоналом, доцент кафедри Зоряна Пушкар спільно зі спікером з комунікації Дмитром Худиком.

«Код успіху» – це більше, ніж гра. Це про команду, ідеї, розвиток і віру у власні можливості.