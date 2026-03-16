15 березня тернопільські надзвичайники 11 разів виїжджали на ліквідацію пожеж у природних екосистемах. Загальна площа загорянь сухої рослинності склала понад 6,5 гектара.

Пожежі виникали у населених пунктах Тернопільського, Чортківського та Кременецького районів. До їх ліквідації залучалися пожежно-рятувальні підрозділи та місцеві пожежні команди, повідомили в обласній ДСНС.

Найбільші загоряння зафіксовано:

1,5 га — с. Товсте Чортківського району

1,5 га — с. Слобідка Тернопільського району

1 га — с. Андруга Кременецького району

1 га — с. Шипівці Чортківського району

Із настанням теплої та сухої погоди кількість пожеж на відкритих територіях стрімко зростає. У більшості випадків причиною таких загорянь стає людська недбалість або навмисне випалювання сухої рослинності.

Рятувальники закликають громадян не спалювати суху траву та рослинні залишки, адже такі дії становлять серйозну загрозу для людей, житлових будинків і природних екосистем.