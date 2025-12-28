У зв’язку з погіршенням погодних умов на території Тернопільської області відбулося пошкодження електромереж, що призвело до аварійних відключень споживачів.

Оперативно-виїзні бригади працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше усунути пошкодження та повернути електропостачання усім споживачам.

«Актуальні відключення ви можете переглядати на нашому сайті у розділі «Планові/поточні відключення».

Будьте обережні поблизу дерев та ліній електропередач. У разі виявлення обірваного проводу звертайтесь до кол-центру АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» за номером 0-800-40-90-40», – повідомили в товаристві.

Як повідомляла ОВА, на 9.00 год було обмежено електропостачання у 183 населених пунктах (65,9 тисячі абонентів) до 20,5 МВт.

Через погодні умови було відключено 101 населений пункт (11,1 тисячі споживачів). Найбільше – Зборівський, Збаразький, Кременецький, Шумський РЕМи.

