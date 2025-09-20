На Тернопільщині п’яний водій порушив правила і за 20 тис. грн намагався відкупитися від поліції

Поширити

Житель Теребовлі намагався відкупитися від адмінвідповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. За вчинене йому тепер загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Співробітники групи реагування патрульної поліції відділення поліції №3 м. Теребовля зупинили водія автомобіля за порушення правил дорожнього руху — він не надав перевагу пішоходу на нерегульованому пішохідному переході.

Під час спілкування з керманичем — 53-річним жителем Теребовлі — правоохоронці помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловіку запропонували пройти огляд, який підтвердив, що правопорушник вживав алкоголь перед тим, як сісти за кермо.

Під час складання адміністративного протоколу чоловік намагався «залагодити питання» й запропонував поліцейським неправомірну вигоду в розмірі 20 000 гривень. На місце події була викликана слідчо-оперативна група, яка задокументувала факт корупційного правопорушення.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України — пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

Окрім цього, на водія складено адміністративні протоколи за ст. 130 (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) та ч. 1 ст. 122 (ненадання переваги пішоходам на нерегульованому пішохідному переході) Кодексу України про адмінправопорушення.