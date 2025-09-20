У громаді на Тернопільщині заборонили курити біля церков, у парках і під час масових заходів

Поширити

Чортківська громада на Тернопільщині рішенням міськради доповнила перелік місць, визначений загальнодержавним законодавством, і додатково запровадила заборону куріння в низці місць.

Про це повідомив Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб у фейсбуці.

Зокрема, заборонено курити у парках і скверах; поблизу храмів та інших культових місць; під час масових заходів — окрім спеціально відведених місць.

“Виконавчий комітет Чортківської міської ради скористався Статтею 13 Закону України №2899-IV «Щодо захисту населення від шкоди вторинного тютюнового диму», Статтею 175¹ Кодексу України про адміністративні правопорушення і, керуючись Статтею 52, частиною 6 Статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ухвалив рішення, яким розширив перелік місць, вільних від куріння на території громади”, – йдеться у повідомленні.

Чортків’яни пропонують іншим громадам взяти приклад і використати вищезгадані можливості законодавства, щоб зробити свої публічні простори по-справжньому безпечними та комфортними для всіх”, — йдеться у повідомленні.