Україна в смартфоні: як цифрові сервіси змінюють щоденне життя

Смартфон замість гаманця, паспорта, довідки з РАЦСу чи візиту до банку. Українці дедалі активніше переходять у цифровий світ, де більшість послуг – у кілька кліків. “Дія” стала цифровим документом мільйонів, а безконтактні платежі – щоденною звичкою.

Як саме ми змінюємося разом із технологіями – розповідає Центр громадського моніторингу та контролю.

Цифрові банки

Лише 12% українців продовжують розраховуватися за свої покупки готівкою. Такі дані наводить у своєму опитуванні компанія “Mastercard”. Участь у ньому взяли 1500 українців віком від 18 до 60 років, які мешкають у містах із понад 50 тисячами населення. 61% опитаних обирав розрахунок смартфонами чи іншими гаджетами з NFC-технологією. А 41% використовують цифрову картку у смартфоні без фізичного аналога.

Цікаві дані наводять і про користування банківськими додатками. Їх обирають девʼять з десяти опитаних. А кожен другий користувач – згоден перейти лише на цифрові канали для проведення банківських операцій. Себто без візитів у відділення банків.

Держава у смартфоні

Українці вже кілька років отримують державні послуги у додатку “Дія”. За даними Мінцифри, застосунком наразі користуються 22,7 мільйона людей. У додатку можна оформити 33 документи, там міститься понад 65 сервісів, а на Інтернет-порталі є більш як 150 послуг.

Зокрема, у “Дії” можуть міститися паспорт громадянина України та закордонний паспорт, водійські права, ідентифікаційний номер, документи про освіту і сімейний стан. Через додаток можна подати заяву про шлюб та про соціальну допомогу. А також купити чи продати автомобіль і оформити низку довідок.

Досвід інших країн

Процеси, які відбуваються в Україні, характерні і для інших країн. Наприклад, використання безконтактних карткових платежів у світі набуло популярності на тлі пандемії коронавірусу, адже дозволяло уникнути обміну готівкою та повʼязаного з цим ризику зараження.

Наразі лише 38% європейців активно використовують готівку. Водночас, мобільними гаманцями (на зразок Apple Pay чи Google Pay) користуються близько 72% громадян ЄС. У Британії безконтактні карткові платежі становлять 60-70% від загального обсягу операцій.

Сполучені Штати поки відстають від глобальних тенденцій. Частка безконтактних платежів там два роки тому становила 36%. А мобільними гаманцями користувалися тільки 56% населення.

Аналітики прогнозують, що ці тенденції лише посилюватимуться. Адже цифрові послуги набувають популярності через доступність та легкість у використанні.

Що обіцяють українцям

Цифрові послуги у нашій державі розвиватимуться і надалі, це прогнозують як представники бізнесу, так і урядовці. Україна пришвидшує будівництво мобільних мереж. До 2030 року якісний звʼязок обіцяють 98% громадян. Зокрема, планують забезпечити покриття у найбільш віддалених куточках країни.

Вдосконалювати планують і “Дію”. Додаток працюватиме за допомогою штучного інтелекту. Наприклад, щоби користувач не був змушений шукати потрібний сервіс, а описував свою проблему асистенту, і той підказував, де знайти рішення. Хочуть розширити і перелік послуг. Зокрема, у “Дії” створять медичний кабінет, зʼявиться можливість отримувати пенсію та послуги для ветеранів.