Сьогодні відбудеться фінал Ліги чемпіонів Тернопільщини з футболу

Асоціація футболу Тернопільщини затвердила дату, час та місце проведення фінального поєдинку Ліги чемпіонів Тернопільщини сезону-2024/25 між командами Чортківського та Тернопільського районів – СК «Поділля-2» та ФК «Плотича».

Матч, за погодженням команд-фіналістів, та в пам’ять про загиблого на війні президента ФК «Поділля» Михайла Коваля, відбудеться сьогодні, 21 вересня, у селі Васильківці на місцевому стадіоні «Поділля». Про початок матчу о 16 годині.

Стадіон у Васильківцях є домашньою ареною команд «Поділля» і «Поділля-2» у чемпіонаті Тернопільської області та суперлізі Чортківського району.

Після відкриття спортивного комплексу «Поділля» у 2019 році на цій спортивній арені відбулося чимало знакових матчів тернопільського футболу. Зокрема, у 2019 році проходив «золотий» матч чемпіонату Тернопільської області серед команд першої ліги («Дністер» Заліщики – ФК «Вишнівець»), в 2020-му – фінальний матч Ліги чемпіонів Тернопільщини (ФК «Плотича» – «Лісма» Шляхтинці), в 2021-му – фінальний поєдинок кубку Тернопільської області між командами «Агрон» (В. Гаї) та «Нива» (Теребовля), в 2023-му – фінал Ліги Тернопільщини («Лісма» Шляхтинці – ФК «Бурдяківці») і в 2024-му – матч за суперкубок області (ФК «Борщів» – «Агрон»).

АФТ нагадує: діючим переможцем Ліги чемпіонів Тернопільщини є ФК «Куропатники» з Бережанщини, який в 2024 році у фінальному поєдинку, який відбувся у В. Гаях, переміг команду з Кременеччини – «Зелені леви» (Почаїв) – 1:0.

Усі володарі Ліги чемпіонів Тернопільщини:

2017/18 рр. – «Лісма» (Шляхтинці)

2018/19 рр. – «Лісма» (Шляхтинці)

2019/20 рр. – ФК «Плотича»

2020/21 рр. – ФК «Плотича»

2021/22 рр. – «Говерла» (Дубівці)

2022/23 рр. – «Поділля» (Василькіці)

2023/24 рр. – ФК «Куропатники»

2024/25 рр. – «Поділля-2» (Васильківці) – ФК «Плотича» – ?