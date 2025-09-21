На щиті повертається захисник із Тернопільщини Петро Вознюк: загинув у 2022 році

Довге очікування звістки з фронту. Надія, сподівання. На жаль… Ще в листопаді 2022 року у Волноваському районі на Донеччині прийняв свій останній бій житель села Колосова Кременецької громади – Петро Вознюк. Аж тепер захисник повертається на вічний спочинок до рідного дому. Вічна пам’ять і слава українському Воїну!

«Шановна Кременецька громадо!

Повідомляємо, що в нашу громаду знову надійшла трагічна звістка: в Донецькій області Волноваського району в районі н.п. Павлівка, 13.11.2022 року під час виконання бойового завдання визнаний загиблим військовослужбовець, старший сержант, житель села Колосови Дунаївського старостинського округу – Вознюк Петро Іванович, 1 червня1971 року народження, колишній командир 1 єгерського відділення 1 єгерського взводу 1 єгерської роти 1 єгерського батальйону.

Про дату, час та місце зустрічі загиблого захисника буде повідомлено додатково.

Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усім, хто знав Героя Петра!

Вічна пам’ять і слава українському Воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас», – написав Кременецький міський голова Андрій Смаглюк.