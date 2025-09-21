22-річна Лана з Тернополя та побратим із Луганщини захопили в полон російського окупанта за допомогою дрона

Військовослужбовці РБАК “Аркан” 108 Окремого гірсько-штурмового батальйону 10 Гірсько- Штурмова Бригада Оперативного командування “Захід” не лише вміло проводять розвідку, коригування вогню артилерії та знищення живої сили і техніки ворога. Вони й уміють ефективно поповнювати обмінний фонд, захоплюючи полонених.

Ця історія – черговий доказ деморалізації та дезорганізації армії противника, а також підтвердження високої професійності підрозділів українських “едельвейсів”!

алєксандр карповіч, 2000 року народження, існував у посьолку Олєнєгорск Мурманської області на Півночі росії. Працював програмістом для забезпечення роботи бурових установок та потужних екскаваторів компанії “Сєвєрсталь”. Серед хобі: боротьба і футбол. Вдома в окупанта залишилися мама, дружина і семимісячна донька. Цікаве уточнення від полоненого:

“Мама в Мурманську. А дружина з дитиною проживають на території України, в місті Сімферополі: вона там і народилася”.

Як він потрапив у російську армію?

Був судимий за крадіжку. І не в простої людини: самого “губєрнатора” Мурманської області!

Той необачно залишив автомобіль біля свого маєтку, і цього вистачило, щоб алєксандр карповіч із подільником її відкрили та забрали 500 тисяч росрублів готівкою!

Зрозуміло, що такий зухвалий і резонансний злочин російська поліція розкрила. І відправила обох злодіїв у колонію. Саме там алєксандр карповіч і скористався шансом вийти з-за грат, підписавши контракт із рашистськими окупаційними військами. Його не зупинило навіть те, що раніше на фронтах російсько-української війни був успішно ліквідований його двоюрідний брат, заступник командира роти!

Кремлівська хунта щедро віддячила штурмовикові за бажання воювати проти України в Україні: після підписання контракту виплатили 195 тисяч росрублів, хоча теперішнім “хєроям” уже дають у п’ять разів більше. Щомісяця також виплачували по 210 тисяч, а за кожен день участі в активних бойових діях – ще по 10 тисяч “тугриків”.

Потрапивши на територію України, загарбник був оператором розвідувальних дронів. А потім повторив стандартну долю інших учасників м’ясних штурмів – став розхідним матеріалом для кривавих атак.

Та спочатку йому трохи таланило. Навіть коли черговий штурм захлинувся від українського вогню, то вижив і разом із іншими недобитками відтягнувся назад. Але там їх зустрів комбат, усіх особисто звіряче побив і пообіцяв “обнулити”, якщо наступного разу відступлять без наказу.

Що верхівка путінських головорізів справді здатна вбивати своїх, алєксандр карповіч добре знав. Тому більше не відмовлявся…

Його та ще одного штурмовика російське командування кинуло в саме пекло боїв. Фактично напризволяще. “Жаба” на позиції встиг проіснувати 12 діб, полонений – тільки 5. Як зізнається горе-вояка, забезпечення не було фактично ніякого, тому навіть пив власну сечу, проціджену через кофту.

Але в якийсь момент окупанти згадали про своїх штурмовиків і скинули з дрона пару пляшок води. На її пошуки виліз із нори один із ворогів. Чим і демаскував місце перебування.

Солдат-загарбник каже, що одразу зрозумів: їх чекає неминуча погибель. Тому показав оператору українського дрона, що буде здаватися. Маркером на папері це підтвердив. Як і його подільник. У відповідь отримали наказ пересуватися за українським БпЛА.

19-річний “Жаба” здаватися передумав. Спочатку доповів своєму начальству, що алєксандр карповіч залишив на позиції зброю і пішов у полон. А потім почав відстрілюватися з двох автоматів. І в результаті влучний скид із українського дрона відправив його на “концерт кобзона”.

Можливо, він повірив байкам своїх замполітів про “звірства” українських військовослужбовців? Чи злякався погроз “своїх”, що в разі здачі в полон йому відріжуть геніталії чи ногу, що ніяких обмінів не буде? Невідомо: мертві окупанти говорити не спроможні.

А програміст-невдаха продовжував дорогу до українських позицій, хоча його й переслідував… російський дрон-камікадзе, намагаючись ліквідувати. Вцілів.

У спілкуванні з комунікаційниками 10 ОГШБр він розповів, що в тимчасово окупованому місті Комишуваха бачив українське мирне населення. І це була зовсім інша картина, ніж ту, яку показував у пропагандистських відеороликах їхній замполіт із позивним “Пєтровіч”. Люди існують серед руїн, без електрики і водопостачання, від голоду змушені їсти навіть хліб із пліснявою…

Вони ж розповідали, що ніяких “нацистів” в Україні немає. Навіть “ждуни”, які на своїй шкурі відчули всі “переваги” “русского міра”, казали алєксандру карповічу, що нацисти – це насправді росіяни.

“В жодному разі не підписуйте контракт, не йдіть в армію. Крім того, що вас можуть убити українці, вас і “свої” здатні “обнулити за будь-який “косяк”! Ми тут окупанти! Прошу вас, не йдіть на чужу територію! Це не територія російської федерації, це – Україна!, – так звучало звернення мурманського бойовика до своїх “саатєчєствєнніков”, які ще залишаються в армії країни-агресора.

Інших головорізів, які продовжують за гроші убивати українців, він закликав складати зброю та здаватися.

Чи не боїться алєксандр карповіч повертатися назад за процедурою обміну?

Він усвідомлює неминучість покарання:

“Дадуть мені від 10 до 15 років колонії, а, можливо, навіть більше. За зраду. Відсиджу. Потім повернуся до доньки, яка підросте і все зрозуміє”.

А ще він запізніло кається перед українцями, що прийшов на нашу землю зі зброєю в руках як убивця та окупант. І клянеться, що більше ніколи не буде загарбником.

Хто зумів провести цю зразково-показову спецоперацію щодо двох окупантів?

Як повідомили у відділенні зв’язків з громадськістю 10 ОГШБр, це пілоти роти безпілотних авіаційних комплексів “Аркан” 108 Окремого гірсько-штурмового батальйону 22-річна Лана з міста Тернополя та 27-річний Сергій, який родом із тимчасово окупованого міста Сватове Луганської області: Захисник України виїхав з окупації у квітні 2022 року, а в червні добровільно мобілізувався в 10 ОГШБр! У зв’язку зі специфікою виконання бойових завдань з приводу цих військовослужбовців у відкритому доступі подається лише мінімум інформації.

