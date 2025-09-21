«Соломія – 153»: тернополян запрошують на унікальний концерт, присвячений великій Соломії Крушельницькій

Поширити

30 вересня Тернопільський мистецький фаховий коледж ім. Соломії Крушельницької запрошує тернополян та гостей міста на великий концерт, присвячений геніальній співачці, чий голос досі зачаровує мільйони. Глядачів чекає вечір, сповнений краси, сили та гордості за українську культуру.

Цей захід об’єднає пам’ять, вдячність і мистецтво. Студенти та викладачі коледжу, лауреати всеукраїнських і міжнародних конкурсів, представлять надзвичайну програму, яка відобразить не лише величний спадок неперевершеної оперної діви, але й віддасть шану сьогоднішнім захисникам і захисницям України.

Це буде незабутній вечір єднання силою музики, яка дарує надію, зцілює душу. Вхід на подію вільний, тому всі бажаючі зможуть поринути в атмосферу величі нашої Соломії, підтримати українську культуру і традиції.



Отож, до зустрічі з прекрасним 30 вересня, о 17:00 у концертній залі Тернопільського мистецького фахового коледжу ім. С. Крушельницької (бульв.Т.Шевченка,17).

