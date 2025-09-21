ЗНО для 4-класників не буде

Поширити

Tweet

Pin

LinkedIn

Email

Друк

В Україні відновлять практику з проведення державної підсумкової атестації (ДПА) для учнів 4-х класів. Це буде виключно моніторингове дослідження, яке ні на що не впливатиме.

Деталі повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Окремо посадовець наголосив, що зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) для таких школярів не проводитимуть.

Що відомо про ДПА для українських 4-класників?

Будь-яка сучасна система освіти передбачає підсумкове оцінювання на кожному етапі навчання: після початкової школи – 4 клас, після базової – 9 клас і після старшої – 11/12 класи. За словами Бабака, це звичайна практика у світі, аби перевірити, чого досягли діти, і чи потрібно щось змінювати в програмах.

В Україні ДПА проводили завжди, до того ж власними силами закладів освіти. У 4-му класі це були контрольні роботи, а в 9-му та 11-му класах – підсумкові іспити.

Для найстарших атестацію проводили у формі ЗНО, аби зменшити навантаження на дітей – одночасно і видати атестат, і зарахувати результати для вступу. Для 9-класників за потреби ДПА також дозволили проводити у формі ЗНО, адже після здобуття базової середньої освіти багато дітей вступають у заклади професійної освіти. Після 4-го класу, відповідно до закону, ДПА може бути в будь-якій формі, але про ЗНО не йдеться.

За словами голови комітету, ДПА потрібна:

державі – для отримання загальної картини: чи досягають учні очікуваних результатів, чи ефективні освітні програми й підручники, як змінюється загальний рівень учнів, яка різниця між міськими та сільськими школами тощо;

учителям – щоб розуміти ефективність навчальних програм, способів викладання і тощо;

батькам – для розуміння динаміки опанування знань дітьми.

«Завдання ДПА – не лякати дітей і батьків, а дати чесну оцінку рівня знань і зробити систему освіти справедливішою та якіснішою для всіх», – підсумував Бабак.