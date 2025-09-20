Тернопільщина прощається з воїном Сергієм Ленчишим: боронив Україну з часів АТО

Сергій Ленчишин із села Горішня Вигнанка Чортківської громади у мирному житті був викладачем історії. А ще справжнім патріотом. Сергій захищав Україну ще в АТО. Коли почалася велика війна, Сергій без вагань знову пішов на фронт. Був командиром відділення. Загинув на пекельній Донеччині. Вічна пам’ять Герою!

«Чортківська громада знову в жалобі – на щиті додому повернувся житель Горішньої Вигнанки Ленчишин Сергій.

Сергій працював у Чортківському вищому професійно-технічному училищі викладачем історії. На захист рідної України став ще з часів АТО, а з початком повномасштабного вторгнення без вагань долучився до лав ЗСУ.

Проходив службу на Донецькому напрямку, обіймаючи посаду командира відділення автомобільного відділення підвозу боєприпасів взводу матеріального забезпечення механізованого батальйону.

13 вересня, під час виконання бойового завдання по виявленню та знищення сил противника неподалік н.п. Ямпіль Краматорського району Герой загинув.

Близькі згадують Сергія як доброго, відповідального та інтелігентного товариша, що завжди готовий прийти на допомогу.

Парастас відбудеться сьогодні, 20 вересня, о 18:00 годині в кімнаті смутку, що біля церкви Святої Покрови. Чин похорону розпочнеться у неділю, 21 вересня, о 13:00 годині в церкві Святої Покрови», – повідомили у Чортківській міській раді.

«Гірка звістка огорнула наш заклад, наповнюючи серця невимовним болем. Під час виконання бойового завдання, захищаючи нашу Батьківщину, трагічно загинув наш колега, викладач історії, колишній працівник ДНЗ “Чортківське ВПУ” — Ленчишин Сергій Орестович.

Сергій Орестович був людиною, яка не могла стояти осторонь. Ще з часів АТО він став на захист України, а з початком повномасштабного вторгнення без вагань знову долучився до лав Збройних Сил, аби боронити наш спокій.

Ми пам’ятатимемо його як інтелігентного, відповідального та цілеспрямованого товариша, який віддав своє життя за нашу свободу та незалежність. Висловлюємо глибокі співчуття батькам, рідним та близьким Сергія Орестовича. Розділяємо ваш біль і сумуємо разом з вами. Його подвиг — це вічна пам’ять та наша безмежна вдячність», – сповістили у ДНЗ “Чортківське ВПУ”.