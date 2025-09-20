У Тернополі вшанували загиблого морського піхотинця Володимира Демидася

Поширити

У Тернополі на фасаді будинку за адресою вул. Полковника Морозенка, 3 встановили меморіальну таблицю на честь Володимира Демидася – загиблого військовослужбовця, матроса відділення морської піхоти.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської міської ради.

Пам’ятний знак встановили на фасаді багатоквартирного будинку на вулиці Полковника Морозенка, де мешкав захисник. Відтепер це місце берегтиме пам’ять про людину, яка залишила рідний дім, щоб стати на захист України – і віддала за неї найдорожче.

На церемонію відкриття прийшли рідні та друзі Володимира, представники міської влади, зокрема заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Володимир Дідич, духовенство та небайдужі жителі міста. Захід розпочався з хвилини мовчання, після чого священнослужителі освятили меморіальну таблицю.

Володимир Демидась – 44-річний доброволець, матрос морської піхоти, стрілець-помічник гранатометника відділення морської піхоти взводу морської піхоти роти морської піхоти військової частини А 4635. Випускник Тернопільського національного технічного університету, був мобілізований у вересні 2023 року. Впродовж своєї служби Володимир неодноразово демонстрував виняткову хоробрість та професіоналізм, беручи участь у найгарячіших точках протистояння на Донеччині. Військовий до останнього подиху стримував ворога, мужньо боровся за цілісність і незалежність України. Загинув 30 серпня 2024 року під час бойового завдання в місті Торецьку на Донеччині. Посмертно удостоєний звання Почесного громадянина Тернополя.