На Тернопільщині шахрай видурив у пенсіонерки 100 тисяч гривень, погрожуючи ув’язненням

«Проти вас відкрито кримінальне провадження, вам загрожує в’язниця» – у такий спосіб шахрай видурив у 81-річної тернополянки 100 тисяч гривень. Невідомий телефонував від імені СБУ та запевняв, що жінка нібито порушила закон, купуючи ліки через інтернет.

Як з’ясували працівники Тернопільського районного управління поліції, аферист подзвонив до потерпілої та повідомив, що проти неї відкрито кримінальне провадження. Чоловік назвався співробітником спецслужби та запевнив, пенсіонерці загрожує позбавлення волі.

Оскільки жінка справді певний час замовляла медикаменти з-за кордону, інформація здалася їй правдоподібною. Зловмисник переконав її, що уникнути ув’язнення можна лише у випадку термінової сплати великої суми коштів.

Весь час телефонної розмови шахрай тримав заявницю «на лінії», не даючи змоги ні перерватися дзвінок, ні порадитися з рідними. Перелякана жінка пішла до найближчого банківського відділення та перерахувала на вказаний рахунок 100 000 гривень. Щойно гроші опинилися у зловмисника – зв’язок обірвався.

Лише після цього пенсіонерка зателефонувала своїм близьким і зрозуміла, що стала жертвою шахрайської пастки. Вона звернулася до поліції.

За цим фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину.

Правоохоронці наголошують: якщо вам чи вашим близьким телефонують невідомі та вимагають гроші – негайно завершуйте розмову та телефонуйте на спецлінію 102, повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.