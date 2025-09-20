Зупинилося серце захисника Володимира Бондарчука з Тернопільщини: пройшов усе пекло війни

Володимир Бондарчук із Шумська пройшов пекло фронтових боїв. Веселий, щирий, товариський, він став мужнім воїном, надійним побратимом. На жаль, важке поранення забрало життя Героя. Тепер Володимир з небес оберігатиме найдорожчих серцю людей. Вічна та світла пам’ять!

«Шумська громада висловлює щирі співчуття та сумує з приводу смерті Бондарчука Володимира Івановича, 1981 року народження, жителя міста Шумськ.Володимир навчався в Шумській школі N2. Завжди товариський, веселий. Мав багато друзів, був душею будь якої компанії та ніколи і нікому не відмовляв у допомозі.

Став на захист рідної землі з березня 2023 року. Разом з побратимами пройшов пекло важких боїв на сході України. Мужньо виконував усі бойові завдання.

Отримав важке поранення, лікувався, проходив реабілітацію. Серце Захисника зупинилось 19 вересня 2025 року. Вічна пам’ять Герою! Щирі співчуття рідним, друзям та побратимам Воїна Володимира», – повідомили у Шумській міській раді.