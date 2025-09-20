На Тернопільщині відкрили меморіальну дошку загиблому на війні спецпризначенцю Олександру Вінічуку

Поширити

Tweet

Pin

LinkedIn

Email

Друк



Меморіальну дошку на честь загиблого співробітника спецпідрозділу КОРД, підполковника поліції Олександра Вінічука встановили на фасаді Кременецького академічного ліцею імені Уласа Самчука, де він навчався.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Життя спецпризначенця обірвалося 20 червня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу села Іванопілля Краматорського району на Донеччині.

Відкрила пам’ятний знак дружина Олександра — Марина Вінічук.

«Хочу щиро подякувати всім, хто долучився до цієї події. Пам’ять про мого чоловіка житиме у Кременці, у ліцеї, у серцях усіх, хто його знав і шанував», — сказала жінка.

Олександр майже 25 років служив у підрозділах спеціального призначення поліції. У 2018 році він очолив штурмовий відділ з проведення спеціальних операцій в управлінні КОРД у Тернопільській області.

«Олександр завжди був врівноваженим і з ним не було страху йти в бій. Я був останнім, хто бачив його живим. В останні секунди свого життя він, ціною власного життя, врятував чотирьох своїх побратимів», — розповів під час відкриття меморіальної дошки боєць спецпідрозділу КОРД Юрій Борісевич.

Учасники пам’ятного заходу згадували, яким був Олександр, як проходив його шлях становлення, його перші успіхи та перемоги. Сестра загиблого Героя, Тетяна Бакуліч, зачитала поетичні рядки, написані її чоловіком Сергієм:

«Був ти порядним, сміливим та добрим,

Служив державі у підрозділі КОРД,

Не ховався ти за спини побратимів,

Був хорошим братом, чоловіком та сином.

Дуже важко на душі і сумно,

Ангели грають воїну в сурми.

Любив Батьківщину ти понад усе,

Життям своїм ми тобі вдячні за все».