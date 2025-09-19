Трохи хмарно, зате потеплішає: погода на Тернопільщині у суботу

20 вересня в області – хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 10 – 15 градусів тепла, вдень 20 – 25 градусів тепла.
Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.
У Тернополі – хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 13-15 градусів тепла, вдень 23-25 градусів тепла.
За цим днем судять про найближчу погоду та якою буде зима:
вишня ще не скинула листя – до теплої та вологої зими,
шишки на ялинах ростуть низко – морози почнуться рано.