Незаконно зрубав дерева в заповіднику, був у СЗЧ, вкрав телефон у сусіда: жителя Тернопільщини засудили до 5,5 років

Жителя Чортківщини засуджено до 5 з половиною років позбавлення волі:

Гусятинський районний суд призначив покарання жителю Чортківського району, обвинуваченого за ч. 3 ст. 246, ч.4 ст. 185, ч. 1 ст. 407 КК України – 5 років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Прокурори довели, що на початку лютого 2024 року обвинувачений без будь-яких дозвільних документів спиляв бензопилою на ділянці лісу, що в межах загальнозолологічного заказника, кілька дерев породи «граб». Для того, щоб вивезти з лісу деревину, він позичив у сусіда трактор з причепом.

Пізніше у того ж сусіда обвинувачений вкрав телефон. А протиправні дії він вчиняв, будучи в СЗЧ, тобто самовільно залишивши розташування військової частини або місце служби.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів суд визначив остаточне покарання шляхом поглинання менш суворого більш суворим. Відтак обвинувачений проведе 5 років 6 місяців за ґратами.

Крім того, задоволено цивільний позов прокурора про відшкодування шкоди, заподіяної злочином.

Вирок не набрав законної сили.