Працівника ТЦК, який скоїв низку ДТП у Тернополі, взяли під домашній арешт

Водієві, який у стані сп’яніння спричинив серію аварій у Тернополі, суд обрав цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомляє поліція Тернопільської області.

У п’ятницю, 19 вересня, Тернопільський міськрайонний суд обрав фігуранту запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт на період досудового розслідування.

Нагадаємо, що водій у стані алкогольного сп’яніння спричинив серію ДТП у Тернополі, а також здійснив наїзд на інспектора взводу патрульної поліції.

Газоаналізатор «Драгер» показав 1,13 проміле алкоголю в його крові. Порушником виявився 31-річний працівник ТЦК та СП одного з районів області.

Поліцейські склали на нього адміністративні протоколи за порушення ПДР, що спричинило ДТП (ст. 124 КУпАП), залишення місця ДТП (ст. 122-4 КУпАП), невиконання вимоги про зупинку (ст. 122-2 КУпАП), керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння (ст. 130 КУпАП).

Слідчі Тернопільського райвідділу поліції оголосили чоловікові підозру за ч. 2 ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу) та ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

 

Автор

журналіст, газета "Наш ДЕНЬ"

