Триває набір дітей до «Футбольної академії Тернопіль»

У Тернополі триває набір юних спортсменів до секцій «ДЮСШ «Футбольна академія Тернопіль». Академія запрошує хлопців різних вікових категорій, щоб розпочати або продовжити свій футбольний шлях під керівництвом досвідчених тренерів.

Зокрема, формується група для наймолодших – хлопців 2019 року народження, а також для дітей 2015-2016 років народження. Їхні заняття проходитимуть у приміщенні академії, де створені комфортні умови для тренувань у будь-яку пору року. Окрема група буде для хлопців 2017-2019 років народження. Для них тренування організують на базі Тернопільської ЗОШ №28.

Запис до секції здійснюється в електронному форматі – через мобільний додаток «е-Тернопіль» або на «Порталі мешканця». Це зручно і дозволяє батькам швидко та без черг оформити заявку.

Що потрібно зробити для реєстрації на спортивні групи дітей у ДЮСШ міста:

ОНОВІТЬ додаток «е-Тернопіль» до останньої версії – це важливо як для Android, так і iOS.

Зареєструйтеся або увійдіть у додаток.

У розділі «Профіль – Діти» додайте інформацію про дитину.

Або ж зареєструйтеся на Портал мешканця «е-Тернопіль» з комп’ютера.

Для вашої зручності дивіться покрокову відеоінструкцію:

Як додати дитину в профіль: https://www.youtube.com/watch?v=0ENMDCC-rP0

Як подавати заявку на запис: https://www.youtube.com/watch?v=xxXHG-5cANk