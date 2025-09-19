У річці на Тернопільщині масово загинула риба

За фактом загибелі риби у Козівській громаді поліцейські розпочали кримінальне провадження. У разі підтвердження факту порушення правил охорони вод винним особам загрожує до 5 років позбавлення волі.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Під час профілактичного відпрацювання працівники сектору водної поліції Тернопільського районного управління поліції спільно з представниками Державної екологічної інспекції та рибоохоронного патруля виявили мертву рибу на березі дамби річки Стрипа в селі Медова Козівської громади.

Як з’ясувалося, невідомі особи перекрили шлюзи дамби на річці, через що різко знизився рівень води. Це призвело до загибелі риби.

Поліцейські розшукують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Також призначено експертизи та встановлюється сума завданих збитків.

За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 242 Кримінального кодексу України (порушення правил охорони вод (водних об’єктів), якщо це спричинило масову загибель об’єктів тваринного і рослинного світу).