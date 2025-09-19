Депутата з Тернопільщини оголосили в розшук: підозрюють у побитті неповнолітнього

Побив неповнолітнього, ухиляється від слідства, оголошений у розшук – підозрюють депутата райради на Тернопільщині

Керівник Тернопільської обласної прокуратури Віталій Панченко повідомив про підозру депутату Кременецької райради у побитті неповнолітнього мешканця Кременця (ч. 1 ст. 125 КК України; ч. 1 ст. 126 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Слідством встановлено, що депутат районної ради вдарив кулаком в обличчя та в груди неповнолітнього. Приводом був нібито конфлікт хлопця з молодшим братом депутата. Свідком сутички був друг потерпілого. Депутат органу місцевого самоврядування не лише застосував фізичну силу щодо юнака, але погрожував неповнолітньому та нібито записував усе на відео мобільного телефону.

Мама потерпілого звернулась до правоохоронців за фактом побиття її сина.

Депутат не з’являвся за викликом, ухилявся від проведення слідчих дій, зрештою його оголошено в розшук.

Після вивчення матеріалів кримінального провадження керівник обласної прокуратури підписав повідомлення про підозру депутату райради. Оскільки чоловік переховується від слідчих, повідомлення про підозру вручено його родичам.

Триває розслідування, що здійснюють слідчі Кременецького РУП ГУПН в Тернопільській області.

Примітка: за ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.