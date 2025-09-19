Koza music battle оголосив результати конкурсного відбору: хто побореться за головний приз у Тернополі?

Тернопільський конкурс Koza music battle цьогоріч отримав 140 заявок від молодих неформальних гуртів з-понад 30 міст і містечок України.

Третина колективів має у складі учасників, які змушені були покинути свій дім через війну, але продовжують займатися творчістю. Понад 9% залучає людей, для яких інвалідність не стала на заваді заняттям музикою. Ще 3,4% гуртів мають честь виступати разом із артистами, які захищали нас в АТО/ССО.

10 заявок надійшло від цьогорічних дебютантів – гуртів та артистів, які почали працювати лише 2025 року.

Найпопулярніші жанри, в яких працюють музиканти, – альтернативний рок, поп рок, рок, грандж, панк, метал. Але присутні також техно проповіді, хіп хоп балади, реп вистави, панк футуризм, джаз-фолк і алко-треш-метал.

Керівник проєкту Ярослав Качмарський розповідає, що загальна якість аплікацій вища, ніж минулоріч і це дуже тішить: “Відбіркова комісія вражена кількістю та якістю зголошень, які надійшли цього року. Справді дуже багато класних артистів пропонують себе для конкурсу, тому це коштувало дуже великих зусиль і компромісів з совістю та боротьби з намаганням взяти усіх. В Україні зараз багато класних виконавців, які здатні заполонити собою купу фестивалів. Є гурти, які подаються на конкурс вже не вперше, і відчутно, що рівень колективів виріс. Є учасники минулорічних конкурсів, які цього року вже “не дотягують”. Також сумно “відшивати” акустичні проєкти з індивідуальними виконавцями та важкі команди, це теж був компроміс задля того, аби надати конкурсу стилістичну цілісність. Бо важка команда чи соло-артист на сцені виглядатимуть неконкурентно на загальному фоні. Тому вибачте, ті, кого не взяли”.

В очних етапах конкурсу виступлять 16 колективів: Спогади, Oвердоуз, Робаний Йот, Йосифович band (Львів), Nebokrai (Вінниця), nuclearfreezone, DAKAYAK, Love, Mary, HLIBOROB, даніо-реріо (Київ), Gender Studies (Київ / Oстрог), ніщо (Запоріжжя / Тернопіль), Oстанній шанс, SourPear (Тернопіль), 206 (Чортків), Каryotype (Запоріжжя).

Концерти пройдуть у безпечному просторі-укритті Креативного кластеру Nа пошті (вул. Коперника, 4) вже з наступного тижня: 24 вересня, 1 жовтня, 8 і 15 жовтня. Півфінали відбудуться 22 і 29 жовтня, а фінал – 12 листопада.

Вхід для публіки безкоштовний, для цього потрібно лише зареєструватися: https://kozamusicbattle.sitepulse.mx/ А онлайн-трансляції надають доступ до контенту для фанів з усіх куточків України та закордону. Переглядати виступи цьогорічних конкурсантів можна тут: https://www.youtube.com/playlist?list=PLY17eOUqNH6MlgeAcHZTKhfhTqTGT3gg9

Хто потрапить у фінал і побореться за грант на професійний розвиток від незалежної музичної платформи “На її основі”? Це вирішуватимуть музичні експерти, як от керівник kontrabas.promo Юрій Базака, солістка Tik Tu Наталя Багрій, Ірина Лобанок, соліст гурту “Бетон”, ветеран Андрій Жолоб та багато інших. Традиційно в журі зберігається баланс локальних і гостьових членів журі та гендерний паритет.

Також конкурс вносить свою лепту у підтримку Збройних сил України – організатори проводять “голосування” донатами, розіграші призів, а зібрані кошти передають у фонд Musicians Defend Ukraine, який підтримує музикантів, що стали на захист країни.