25 назавжди: під Бахмутом загинув Алік Скрипник з Тернопільщини

Алік. 25 років. Назавжди. Згасла ще одна земна усмішка молоденького Воїна. Десь в інших світах світитиме зорею, оберігаючи рідних людей, яких Алік залишив тут зі страшним болем у серці. Вічна пам’ять тобі, Ангеле! Легких небесних хмаринок!

«З глибоким сумом повідомляємо, що на війні загинув наш земляк із села Нападівка СКРИПНИК Алік Іванович (15.04.2000 р.н.), стрілець мотопіхотного відділення військової частини А****.

Вважався зниклим безвісти з 16.09.2025 року під час бойових дій. Загинув від удару дрона-камікадзе по автомобілю поблизу н.п. Сіверськ Бахмутського району Донецької області.

Його загибель — це жертва заради свободи та незалежності України.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам’ять Герою!» – йдеться у повідомленні Борсуківської громади Кременецького району.