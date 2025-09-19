Сьогодні: П’ятниця. 19.09.2025

  • search

25 назавжди: під Бахмутом загинув Алік Скрипник з Тернопільщини

Прокоментуй!
25 назавжди: під Бахмутом загинув Алік Скрипник з Тернопільщини

Алік. 25 років. Назавжди. Згасла ще одна земна усмішка молоденького Воїна. Десь в інших світах світитиме зорею, оберігаючи рідних людей, яких Алік залишив тут зі страшним болем у серці. Вічна пам’ять тобі, Ангеле! Легких небесних хмаринок!

«З глибоким сумом повідомляємо, що на війні загинув наш земляк із села Нападівка СКРИПНИК Алік Іванович (15.04.2000 р.н.), стрілець мотопіхотного відділення військової частини А****.

Вважався зниклим безвісти з 16.09.2025 року під час бойових дій. Загинув від удару дрона-камікадзе по автомобілю поблизу н.п. Сіверськ Бахмутського району Донецької області.

Його загибель — це жертва заради свободи та незалежності України.
Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам’ять Герою!» – йдеться у повідомленні Борсуківської громади Кременецького району. 

Автор

журналіст, газета "Наш ДЕНЬ"

Схожі публікації

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Зараз з нами

120 користувачів онлайн

Архіви

Останні публікації

E-MAIL

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Використання матеріалів та новин інтернет-ресурсу газети “Наш день” дозволяється при умові посилання на газету “Наш день”.

Для новинних та інтернет-видань, обов’язковою умовою має бути пряме гіпер-посилання на інтернет-ресурс газети “Наш день” в першому абзаці, відкрите для пошукових систем.