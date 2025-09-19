Сьогодні: П’ятниця. 19.09.2025

  • search

Жителів Чорткова запрошують на V Міжнародний кінофорум «FilmWave»

Прокоментуй!
Жителів Чорткова запрошують на V Міжнародний кінофорум «FilmWave»

Міжнародний кінофорум «Filmwave» традиційно об’єднує шанувальників кіномистецтва та молодих режисерів з України та з-за кордону.

Цьогоріч відкриття відбулося з особливою подією – показу циклу документальних фільмів про жінок-учасниць Української повстанської армії «Жива УПА. Тернопільщина». Стрічки розповідають історії героїчних жінок, які у часи боротьби за незалежність України брали на себе важливі місії, демонстрували мужність і відданість своїй державі.

Кінофорум у Чорткові – це не лише перегляд кінострічок, а й платформа для обговорення, дискусій і творчих зустрічей. Протягом кількох днів жителі та гості міста матимуть змогу переглянути художні, документальні та короткометражні роботи, поспілкуватися з авторами, а також стати частиною сучасного культурного процесу.

V Міжнародний кінофорум «Filmwave» у Чорткові – це нагода ще раз утвердити важливість кіно як мистецтва, що зберігає історичну пам’ять і формує наше сьогодення. Варто відзначити, що фестиваль проходить за підтримки Державного агентства України з питань кіно. 
Детальний розклад показу фільмів, що відбудуться у рамках кінофестивалю, шукайте за посиланням: https://surl.li/vvzglm

Про це повідомили у Чортківській міській раді.

Автор

журналіст, газета "Наш ДЕНЬ"

Схожі публікації

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Зараз з нами

124 користувачів онлайн

Архіви

Останні публікації

E-MAIL

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Використання матеріалів та новин інтернет-ресурсу газети “Наш день” дозволяється при умові посилання на газету “Наш день”.

Для новинних та інтернет-видань, обов’язковою умовою має бути пряме гіпер-посилання на інтернет-ресурс газети “Наш день” в першому абзаці, відкрите для пошукових систем.