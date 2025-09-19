Жителів Чорткова запрошують на V Міжнародний кінофорум «FilmWave»

Поширити

Міжнародний кінофорум «Filmwave» традиційно об’єднує шанувальників кіномистецтва та молодих режисерів з України та з-за кордону.

Цьогоріч відкриття відбулося з особливою подією – показу циклу документальних фільмів про жінок-учасниць Української повстанської армії «Жива УПА. Тернопільщина». Стрічки розповідають історії героїчних жінок, які у часи боротьби за незалежність України брали на себе важливі місії, демонстрували мужність і відданість своїй державі.

Кінофорум у Чорткові – це не лише перегляд кінострічок, а й платформа для обговорення, дискусій і творчих зустрічей. Протягом кількох днів жителі та гості міста матимуть змогу переглянути художні, документальні та короткометражні роботи, поспілкуватися з авторами, а також стати частиною сучасного культурного процесу.

V Міжнародний кінофорум «Filmwave» у Чорткові – це нагода ще раз утвердити важливість кіно як мистецтва, що зберігає історичну пам’ять і формує наше сьогодення. Варто відзначити, що фестиваль проходить за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Детальний розклад показу фільмів, що відбудуться у рамках кінофестивалю, шукайте за посиланням: https://surl.li/vvzglm

Про це повідомили у Чортківській міській раді.