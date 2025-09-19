У Тернополі під час сварки чоловік стріляв зі зброї

На тернополянина поліцейські склали адмінпротоколи за дрібне хуліганство та стрільбу.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

о співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від 33-річного жителя обласного центру про те, що місцевий мешканець спровокував конфлікт з ним та його співмешканкою, під час якого витягнув з автомобіля предмет, схожий на зброю, і здійснив один постріл у повітря.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу чоловіка. Ним виявився 40-річний житель Тернополя.

Відомості за даним фактом слідчі поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Під час санкціонованого обшуку в будинку фігуранта правоохоронці не виявили заборонених предметів. Офіційно зареєстрованої зброї у нього також немає.

На чоловіка поліцейські склали протоколи за статтями 173 (дрібне хуліганство) та 174 (стрільба з пристроїв для відстрілу патронів) Кодексу України про адміністративні правопорушення.