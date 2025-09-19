Сьогодні: П’ятниця. 19.09.2025

Що означає відмітка «Потребує проходження базової загальновійськової підготовки» у Резерв+

Прокоментуй!
Міноборони інформує, що у деяких користувачів Резерв+ у військово-обліковому документі з’явилась відмітка «ВОС-999. Потребує проходження базової загальновійськової підготовки».

Таке визначення військово-облікової спеціальності не вимагає від користувача додаткових дій та не стане підставою для штрафу чи будь-яких обмежень. Відмітка використовується лише для обліку кількості військовозобов’язаних, які потребуватимуть підготовки у разі призову під час мобілізації на особливий період.

Докладніше: https://bit.ly/3VUnrNy

Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.

Автор

журналіст, газета "Наш ДЕНЬ"

