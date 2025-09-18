У Тернополі триває міжнародний кінофорум “Кінохвиля”: що можна подивитися завтра

У Тернополі триває П’ятий міжнародний кінофорум «Кінохвиля 2025». Завтра, 19 вересня, вже завершальний день дійства — встигність відчути атмосферу живого кіно.

Цьогоріч на форумі демонструють документальні стрічки, які торкаються важливих тем сьогодення. Всього форум у Тернополі триває три дні.

Жителі та гості міста мають унікальну нагоду не тільки побачити найновіші українські та міжнародні стрічки, а також поспілкуватися з режисерами, акторами та кінокритиками.

Однією з найбільш очікуваних подій «Кінохвилі» став спецпоказ українського фільму режисера Антона Гойди «Джура-королевич». Це казка-фентезі для старшокласників про боротьбу добра і зла в докозацькі часи. Злі сили, які звуться лангомерами, хочуть захопити королівство русинів. Основна боротьба розгортається довкола королівського трону.

Зйомки відбувалися у Тараканівському форті на Рівненщині. Задіяні у ньому й тернопільські актори. Як розповів голова тернопільської кінокомісії Володимир Ханас, багато акторів і каскадерів, які брали участь у зйомках, зараз воюють на фронті.

Програма кінофоруму в Тернополі 19 вересня:

12:00–12:50 — документальний фільм «неВідомі українці. Кирило Осьмак» (реж. Марія Яремчук)

12:50–14:20 — документальний фільм «Потяг до життя» (реж. Олександр Тіменко)

14:20–15:30 — документальний фільм «Сопілка Перуна» (реж. Є. Мазуренко)

Вхід на всі покази та обговорення вільний.

Місце показів — ресторвнний комплекс “Максим” (вул. Білецька, 1).