Трагічний випадок стався вночі 15 лютого в селі Валігури Почаївської громади Кременецького району. Під час ліквідації пожежі в житловому будинку виявили тіло чоловіка без ознак життя.

Про це повідомили у ГУ ДСНС у Тернопільській області.

Пожежу помітили серед ночі сусіди й о 2:51 зателефонували до рятувальників. На той час вогонь охопив будівлю на площі 60 м кв. Полум’я оселю знищило повністю. Завдяки рятувальникам врятовано господарську будівлю, розташовану поруч.

Загиблим виявився 74-річний власник оселі. Наразі фахівці з’ясовують причину виникнення пожежі та розмір завданих збитків.

Ця трагедія вкотре показує, наскільки небезпечним може бути опалювальний період. Активне використання пічного опалення, електро- та газових приладів потребує особливої уваги, кажуть рятувальники Несправні димоходи, перевантажені електромережі, залишені без нагляду джерела тепла можуть призвести до непоправних наслідків.

Щоб зменшити ризик пожежі:

▪ не використовуйте несправні або саморобні обігрівачі;

▪ не перевантажуйте електромережу;

▪ регулярно перевіряйте стан пічного опалення та димоходів;

▪ не залишайте ввімкнені прилади без нагляду, особливо вночі;

▪ подбайте про наявність автономного пожежного сповіщувача.

У разі небезпеки негайно телефонуйте за номером 101.