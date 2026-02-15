Осиротіла ще одна дитина. Овдовіла ще одна дружина… Жорстока війна обірвала життя Дмитра Костюка. Молодий Воїн загинув під час виконання бойового завдання на Житомирщині. Світла пам’ять і шана захиснику України!

«З глибоким сумом повідомляємо, що 12 лютого 2026 року на Житомирщині, під час виконання бойового завдання із захисту Батьківщини, загинув наш земляк, уродженець села Лисичинці, вірний син України – КОСТЮК ДМИТРО СТЕПАНОВИЧ, 1993 р.н.

Молодий, мужній воїн віддав найдорожче – своє життя – заради незалежності та територіальної цілісності нашої держави, заради своєї родини, усіх нас та рідної Землі. Його подвиг назавжди залишиться у вдячній пам’яті, як приклад мужності, відданості та честі.

Щирі співчуття батькам, які втратили сина – це невимовний, вічний біль.

Сил і витримки молодій дружині – світла пам’ять про коханого чоловіка житиме поруч із нею щодня.

Співчуття малесенькій донечці – нехай зростає під Господньою опікою та небесним захистом в любові й гордості за свого батька – Героя.

Поділяємо Ваш біль і схиляємо голови у глибокій скорботі разом із Вами Світла пам’ять і шана Герою України!» – написали у Скориківській громаді.