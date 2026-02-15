Віднині, 15 лютого до 31 березня 2026 року у всіх рибогосподарських водних об’єктах Тернопільщини встановлюється заборона на вилов щуки у період її нересту.

Про це повідомили в Держекоінспекції в Тернопільській області.

Запровадження обмеження пов’язане з нерестовим періодом цього виду та необхідністю створення сприятливих умов для його природного відтворення. У цей час щука концентрується на прибережних мілководних ділянках і стає особливо вразливою до вилову, що може призвести до скорочення її запасів у водоймах області.

Відповідальність за порушення

Незаконний вилов щуки у період заборони тягне за собою адміністративну, а в окремих випадках – кримінальну відповідальність.

​За кожен незаконно виловлений екземпляр нараховується шкода у розмірі 3468 грн.

​Також передбачено адміністративний штраф.

​У разі грубих або повторних порушень можливі більш суворі санкції.

Важливо знати

Якщо щука була випадково спіймана під час забороненого періоду, її необхідно негайно та обережно звільнити від гачка та випустити у водойму в живому стані, не завдаючи ушкоджень.

​Також на водоймах краю продовжує діяти заборона на вилов водних біоресурсів у зимувальних ямах до початку весняно-літнього нерестового періоду 2026 року.

Державна екологічна інспекція у Тернопільській області закликає громадян дотримуватись встановлених обмежень та вимог природоохоронного законодавства.

У разі виявлення фактів порушень просимо повідомляти про це ДЕІ у Тернопільській області: (0352) 25-95-82, вул. Шашкевича, 3, м. Тернопіль, 46008.

tern@dei.gov.ua