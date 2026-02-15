Учні 1-11 класів отримуватимуть безкоштовні шкільні обіди
З вересня 2026 року по всій Україні учні отримуватимуть безкоштовне шкільне харчування.
Як повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, гарячі обіди передбачені для учнів 1-11 класів. Уряд резервує на цей проєкт уряд 14,4 млн грн бюджетних коштів.
Також у держбюджеті передбачене фінансування на модернізацію шкільних харчоблоків.
Свириденко пообіцяла модернізацію шкільних харчоблоків, «щоб діти отримували не лише безкоштовне, а й якісне харчування».
«Очікуємо від ОВА та органів місцевого самоврядування налагодження процесів організації гарячих обідів із залученням місцевого бізнесу», – повідомила прем’єр-міністерка.
«Маємо створити безпечні умови офлайн або змішаного навчання українських дітей. ОВА мають контролювати вчасне виконання планів будівництва», – додала вона.