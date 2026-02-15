Народні аматорські театри області запрошують взяти участь в обласному конкурсі народних аматорських театрів імені Леся Курбаса. Це шанс показати свою майстерність, отримати професійну оцінку та поборотися за Гран-прі!

Про це повідомили у департаменті культури та туризму ТОВА.

Формат: Онлайн

Тривалість вистави: від 40 хвилин

Прийом заявок: до 23 лютого (включно)

Дата проведення: 25 лютого

Номінації: За результатами конкурсу визначаються Гран-призер та переможці І, ІІ, ІІІ ступенів, а також переможці в окремих номінаціях:

„Краща чоловіча та жіноча ролі”;

„Ролі другого плану”;

„Краща режисерська робота”;

„Сценографія”;

„Музичне та пластичне вирішення”;

„Акторська ансамблевість”;

„Мистецька надія”.

Куди надсилати відео: tomcnt2025@gmail.com

Не втратьте можливість вшанувати пам’ять геніального Леся Курбаса своєю творчістю!