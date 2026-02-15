На Тернопільщині проведуть обласний конкурс народних аматорських театрів імені Леся Курбаса
Народні аматорські театри області запрошують взяти участь в обласному конкурсі народних аматорських театрів імені Леся Курбаса. Це шанс показати свою майстерність, отримати професійну оцінку та поборотися за Гран-прі!
Про це повідомили у департаменті культури та туризму ТОВА.
Формат: Онлайн
Тривалість вистави: від 40 хвилин
Прийом заявок: до 23 лютого (включно)
Дата проведення: 25 лютого
Номінації: За результатами конкурсу визначаються Гран-призер та переможці І, ІІ, ІІІ ступенів, а також переможці в окремих номінаціях:
„Краща чоловіча та жіноча ролі”;
„Ролі другого плану”;
„Краща режисерська робота”;
„Сценографія”;
„Музичне та пластичне вирішення”;
„Акторська ансамблевість”;
„Мистецька надія”.
Куди надсилати відео: tomcnt2025@gmail.com
Не втратьте можливість вшанувати пам’ять геніального Леся Курбаса своєю творчістю!