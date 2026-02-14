Визначилися фіналісти ветеранського чемпіонату Тернопільщини 45+
14 лютого у Тернополі відбувся попередній етап чемпіонату Тернопільської області з футзалу серед ветеранів 45 років і старших. У тернопільській ЗОШ №27 змагалися сім команд, які, згідно попереднього жеребку, були розподілені по двох групах.
Про це повідомили в Асоціації футболу Тернопільщини.
Спершу на майданчик вийшли колективи групи «А». Футбольні фахівці в один голос назвали фаворитом групи діючого чемпіона у цій віковій категорії – команду «СМ-Транс» (Тернопіль). Так воно і сталося. Колектив Ігоря Бадла і компанії з великими рахунками переміг усіх суперників і здобув путівку до «фіналу чотирьох». За другу путівку бороли одразу три колектив. У боротьбі приблизно рівних за силою ветеранських команд з Ланівців, Теребовлі та Козови, фортуна посміхнулася представникам Козівщини, які здолали ветеранів з Ланівців – 3:2 та Теребовлі – 2:0.
Група «А». Підсумкова турнірна таблиця
|№
|Команди
|1
|2
|3
|4
|І
|В
|Н
|П
|М’ячі
|О
|1
|«СМ-Транс» Тернопіль
|х
|4:0
|5:0
|3:0
|3
|3
|0
|0
|12:0
|9
|2
|«Ветеран» Козова
|0:4
|х
|2:0
|3:2
|3
|2
|0
|1
|5:6
|6
|3
|«Нива» Теребовля
|0:5
|0:2
|х
|2:1
|3
|1
|0
|3
|2:8
|3
|4
|«Ветеран» Ланівці
|0:3
|2:3
|1:2
|х
|3
|0
|0
|3
|3:8
|0
У групі «Б» виступало три колективи. Тут фаворитами вважалися команди «Кобзар» з Гаїв Шевченківських та «Євроінтер’єр», котрий представляв одразу два міста – Тернопіль на Копичинці. Однак у цій групі сталося сенсація! Обігравши фаворитів, переможем групи став тернопільський «Largo» (на фото), який мінімально здолав «Кобзар» – 2:1 та «Євроінтер’єр» – 1:0. В останньому поєдинку попереднього етапу в очному матчі «Кобзар» та «Євроінтер’єр» визначали володаря останньої путівки до «фіналу чотирьох». Перемігши суперника 2:1, право грати у фіналі здобули ветерани з Гаїв Шевченківських.
Група «Б». Підсумкова турнірна таблиця
|№
|Команди
|1
|2
|3
|І
|В
|Н
|П
|М’ячі
|О
|1
|«Largo» Тернопіль
|х
|2:1
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3:1
|6
|2
|«Кобзар» Гаї Щевченківські
|1:2
|х
|2:1
|2
|1
|0
|1
|3:3
|3
|3
|«Євроінтер’єр» Тернопіль-Копичинці
|0:1
|1:2
|х
|2
|0
|0
|2
|1:3
|0
Фінальна частина чемпіонату Тернопільської області з футзалу серед ветеранів 45 років і старших відбудеться наступної суботи, 21 лютого. Чотири команди-фіналісти – «СМ-Транс», «Ветеран» (Козова), «Largo» (Тернопіль) та «Кобзар» (Гаї Щевченківські) матчами по колу розіграють чемпіонське звання та всю призову трійку.