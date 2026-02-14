14 лютого у Тернополі відбувся попередній етап чемпіонату Тернопільської області з футзалу серед ветеранів 45 років і старших. У тернопільській ЗОШ №27 змагалися сім команд, які, згідно попереднього жеребку, були розподілені по двох групах.

Про це повідомили в Асоціації футболу Тернопільщини.

Спершу на майданчик вийшли колективи групи «А». Футбольні фахівці в один голос назвали фаворитом групи діючого чемпіона у цій віковій категорії – команду «СМ-Транс» (Тернопіль). Так воно і сталося. Колектив Ігоря Бадла і компанії з великими рахунками переміг усіх суперників і здобув путівку до «фіналу чотирьох». За другу путівку бороли одразу три колектив. У боротьбі приблизно рівних за силою ветеранських команд з Ланівців, Теребовлі та Козови, фортуна посміхнулася представникам Козівщини, які здолали ветеранів з Ланівців – 3:2 та Теребовлі – 2:0.

Група «А». Підсумкова турнірна таблиця

№ Команди 1 2 3 4 І В Н П М’ячі О 1 «СМ-Транс» Тернопіль х 4:0 5:0 3:0 3 3 0 0 12:0 9 2 «Ветеран» Козова 0:4 х 2:0 3:2 3 2 0 1 5:6 6 3 «Нива» Теребовля 0:5 0:2 х 2:1 3 1 0 3 2:8 3 4 «Ветеран» Ланівці 0:3 2:3 1:2 х 3 0 0 3 3:8 0

У групі «Б» виступало три колективи. Тут фаворитами вважалися команди «Кобзар» з Гаїв Шевченківських та «Євроінтер’єр», котрий представляв одразу два міста – Тернопіль на Копичинці. Однак у цій групі сталося сенсація! Обігравши фаворитів, переможем групи став тернопільський «Largo» (на фото), який мінімально здолав «Кобзар» – 2:1 та «Євроінтер’єр» – 1:0. В останньому поєдинку попереднього етапу в очному матчі «Кобзар» та «Євроінтер’єр» визначали володаря останньої путівки до «фіналу чотирьох». Перемігши суперника 2:1, право грати у фіналі здобули ветерани з Гаїв Шевченківських.

Група «Б». Підсумкова турнірна таблиця

№ Команди 1 2 3 І В Н П М’ячі О 1 «Largo» Тернопіль х 2:1 1:0 2 2 0 0 3:1 6 2 «Кобзар» Гаї Щевченківські 1:2 х 2:1 2 1 0 1 3:3 3 3 «Євроінтер’єр» Тернопіль-Копичинці 0:1 1:2 х 2 0 0 2 1:3 0

Фінальна частина чемпіонату Тернопільської області з футзалу серед ветеранів 45 років і старших відбудеться наступної суботи, 21 лютого. Чотири команди-фіналісти – «СМ-Транс», «Ветеран» (Козова), «Largo» (Тернопіль) та «Кобзар» (Гаї Щевченківські) матчами по колу розіграють чемпіонське звання та всю призову трійку.