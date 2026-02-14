15 лютого – хмарно. Вночі невеликий дощ та мокрий сніг. Вдень значний сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно – східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с, вдень хуртовина. Температура вночі від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, вдень 1-6 градусів морозу.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі – хмарно. Вранішній дрібний сніг удень посилиться і продовжуватиме йти до вечора. На дорогах ожеледиця. Вітер північно – східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с, вдень хуртовина. Температура вночі від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла, вдень 3-5 градусів морозу.