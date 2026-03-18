Дві дорожньо-транспортних пригоди з потерпілими 17 березня зареєстрували працівники поліції на дорогах Тернополя та області.



62-річного тернополянина із численними забоями та травмами, отриманими в дорожньо-транспортній пригоді, бригада екстреної медичної допомоги доправила до лікарні. Аварія трапилася близько 13:40 на вулиці Торговиця, повідомили в обласній поліції.



На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління поліції. У ході перевірки з’ясувалося, що потерпілий переходив дорогу у межах нерегульованого пішохідного переходу, а водій автомобіля Volkswagen Caddy не встиг вчасно загальмувати та допустив наїзд на чоловіка.



Кермувальник попередньо тверезий, але у нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.



Ще одна автопригода трапилася того ж дня в Бережанах. Неповнолітній водій електросамоката Kugo Kirin збив місцеву жительку, 1931 року народження. Пенсіонерка йшла узбіччям проїжджої частини дороги, коли потрапила під колеса 13-річного кермувальника. Потерпілу з переломом та забоями доправили до лікарні.



По усіх автопригодах триває перевірка.





