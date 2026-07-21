Стихійні сміттєзвалища залишаються серйозною проблемою для громад Тернопільщини. Безконтрольне накопичення побутових, будівельних, рослинних та інших відходів погіршує санітарний стан територій і створює постійну загрозу виникнення пожеж.

Про це інформує ДСНС Тернопільщини.

Від початку 2026 року на території Тернопільської області виникло 32 пожежі на стихійних сміттєзвалищах. До їх ліквідації загалом було залучено 134 особи особового складу та 36 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

За цими цифрами — значні витрати ресурсів: пального, води, моторесурсу техніки, а також багато годин напруженої роботи рятувальників.

Чому такі пожежі складно загасити

Займання на стихійних сміттєзвалищах часто охоплюють значні площі. Через щільне та нерівномірне нашарування відходів вогонь поширюється не лише поверхнею, а й проникає вглиб сміттєвої маси.

Усередині звалища утворюються приховані осередки горіння і тління, які можуть залягати на значній глибині. Вони не завжди помітні з поверхні, тривалий час зберігають високу температуру та здатні спричиняти повторні займання навіть після ліквідації відкритого полум’я.

Саме тому подачі води лише на поверхню недостатньо. Для повного припинення горіння необхідно розбирати й переміщувати значні маси відходів, пошарово проливати їх водою та постійно контролювати температуру в місцях можливого тління.

До таких робіт, окрім пожежно-рятувальних підрозділів, нерідко доводиться залучати важку інженерну техніку підприємств та органів місцевого самоврядування: бульдозери, екскаватори, навантажувачі й самоскиди. Ліквідація окремих пожеж може тривати багато годин, а за складних умов — декілька діб.

Рятувальники працюють у щільному задимленні, за високої температури, на нестійкій поверхні та серед відходів, склад і властивості яких часто невідомі. Усе це значно ускладнює проведення робіт і створює додаткову небезпеку для особового складу.

Під час горіння змішаних відходів у повітря потрапляють дим і продукти горіння пластику, гуми, синтетичних та інших матеріалів. Задимлення може поширюватися на прилеглі території й населені пункти, погіршуючи якість повітря та створюючи загрозу для здоров’я людей.

Шкоди зазнає і довкілля. Продукти горіння осідають на ґрунті та рослинності, а забруднена вода, використана під час гасіння, може проникати у ґрунт і потрапляти до поверхневих або підземних вод.

Додаткову загрозу створює розташування стихійних сміттєзвалищ поблизу житлової забудови, лісових масивів, сільськогосподарських угідь, торфовищ та об’єктів інфраструктури. За сухої й вітряної погоди вогонь може швидко вийти за межі звалища та поширитися на значну територію.

Запобігти легше, ніж гасити

Пожежі на стихійних сміттєзвалищах — це наслідок проблеми, яку неможливо розв’язати лише силами пожежно-рятувальних підрозділів. Потрібна системна робота з виявлення місць незаконного накопичення відходів, їх своєчасного прибирання та недопущення повторного засмічення територій.

Органам місцевого самоврядування, керівникам підприємств і власникам земельних ділянок необхідно забезпечувати належне утримання територій, організовувати своєчасне вивезення відходів, обмежувати доступ до місць їх незаконного скидання та вживати заходів для притягнення порушників до відповідальності.

Громадян закликають не залишати сміття у невстановлених місцях та не спалювати відходи. Навіть невелике займання може швидко поширитися, охопити значну площу та спричинити тривале горіння у глибині сміттєвого масиву.

У разі виявлення пожежі необхідно негайно повідомити Службу порятунку за номером 101 або 112, вказавши точне місце події, орієнтири, приблизну площу горіння та наявність поблизу будівель, лісових насаджень чи інших об’єктів.

“Стихійне сміттєзвалище — це не просто засмічена територія. Це потенційне джерело тривалої пожежі, забруднення довкілля та значних витрат ресурсів громади й екстрених служб. Запобігти таким наслідкам можна лише завдяки відповідальному поводженню з відходами та спільній роботі органів влади, підприємств і мешканців”, — зазначили в ДСНС.