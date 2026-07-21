Олег Сокирник брав участь у важких боях на передовій. На жаль, війна забрала здоров’я та життя захисника. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

Саранчуківська громада сумує з приводу смерті уродженця с. Саранчуки, військовослужбовця ЗСУ, захисника України, СОКИРНИКА Олега Миколайовича, 23.07.1973 р. н.

Олег Сокирник із села Саранчуки проходив службу у Збройних Силах України у складі механізованого батальйону. Брав безпосередню участь у бойових діях із забезпечення оборони України на Сумщині, Донеччині.

На жаль Олег не зміг побороти важку хворобу. 21 липня 2026 року перестало битись серце захисника України Олега Сокирника.

«Схиляємо голови в скорботі , висловлюємо співчуття родині, побратимам, друзям! Нехай душа захисника України знайде вічний спокій, а Господь прийме, де праведні спочивають. Похорон відбудеться завтра, 22 липня, о 12.00.год. у с. Саранчуки. Віддаймо шану Герою!» – повідомили у Саранчуківській громаді.