Понад півтора року рідні очікували звістки, вірили, сподівалися. На жаль, дива не сталося. Василь Іванів прийняв свій останній бій у грудні 2024-го на російській курщині. Вічна пам’ять і шана захиснику України!

«Знову болюча звістка надійшла до Заліщицької громади…

Понад півтора року болісного очікування, але дива не сталося. Стало відомо про загибель Захисника України, жителя села Виноградне – Іваніва Василя Миколайовича.

Із 31 грудня 2024 року воїн вважався зниклим безвісти під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Миколаєво-Дар’їне Суджанського району Курської області.

Василь Іванів загинув, виконуючи військовий обов’язок, до останнього залишаючись вірним військовій присязі, українському народові та своїй Батьківщині.

Виконавчий комітет Заліщицької міської ради на чолі з міським головою Іваном Дроздом висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам полеглого Захисника.

Немає слів, які могли б втамувати біль втрати. Розділяємо ваше горе та схиляємо голови у глибокій скорботі.

Вічна пам’ять і слава Герою України!

Щирі співчуття родині. Нехай Господь дарує сили пережити цю непоправну втрату», – написали у Заліщицькій міськраді.