

Від шахрайства постраждала мешканка одного з сіл Чортківського району 1974 року народження.

Зі слів жінки, їй зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником банку.

Під приводом проведення нібито банківських операцій та перевірки рахунку зловмисник увійшов у довіру потерпілої та отримав реквізити її банківської картки.

Надалі з рахунку жінки було списано 144 900 гривень.

Лише після втрати коштів потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій, та звернулася до поліції.

За даним фактом слідчі Чортківського РУП розпочали кримінальне провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Поліція розшукує зловмисника та застерігає громадян, що працівники банків ніколи не телефонують із вимогою повідомити реквізити карток, PIN-коди чи одноразові паролі.

Не передавайте конфіденційну інформацію стороннім особам, навіть якщо вони представляються співробітниками банківських установ.

Під час підозрілих дзвінків негайно завершіть розмову та самостійно зателефонуйте на офіційний номер банку.

У разі виявлення шахрайських дій одразу звертайтеся на спецлінію 102, інформує відділ комунікації поліції Тернопільської області.

