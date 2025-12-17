Поліцейські Тернопільщини затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві дружини.

Інформація про тяжкий злочин в одному з сіл Чортківського району надійшла близько другої години ночі 17 грудня на спецлінію “102”. Неповнолітній хлопчик повідомив про ножове поранення матері.

Про це інформує відділ комунікації поліції Тернопільської області.

На місце злочину виїжджала бигада екстреної медичної допомоги, проте врятувати життя 31-річній потерпілій не вдалося.

За попередньою інформацією, між подружжям виник конфлікт на ґрунті ревнощів. Під час суперечки місцевий житель 1988 року народження кухонним ножем вдарив дружину у ділянку грудної клітки. Потерпіла від отриманих тілесних ушкоджень померла на місці події.

На момент нещастя в будинку перебували двоє неповнолітніх. Один із хлопчиків подзвонив на спецлінію поліції. Наразі дітьми опікується їхня бабуся.

Чоловіка затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. У скоєному він зізнався. За даним фактом слідчі поліції відкрили провадження за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу. Процесуальне керівництво здійснюють ювенальні прокурори обласної прокуратури. Тривають слідчі дії.

